Milan, occhi su Koulierakis: il Paok chiede 10 milioni

Il Milan segue Konstantinos Koulierakis. Secondo Sky, è lui la prima scelta per la difesa. Il classe 2003 ha altri tre anni di contratto col PAOK Salonicco che per il cartellino chiede circa 10 milioni di euro. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo sul prezzo e la trattativa proseguirà nei prossimi giorni. L’alternativa è Marco Pellegrino della Platense. Su di lui c’è la concorrenza della Sampdoria che ha fatto un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo: 3,5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.