Calciomercato, Salernitana scatenata: arrivano quattro colpi in entrata

La Salernitana si appresta a chiudere quattro nuovi acquisti. Nel pomeriggio infatti è sbarcato a Salerno il centrocampista classe 2003 Mateusz Legowski, polacco che ha già esordito in nazionale maggiore, e che è stato prelevato a titolo definitivo dal Pogon Szczecin. Dopo aver effettuato le visite mediche, il giocatore sarà agli ordini di mister Paulo Sousa già da domani. Si attende solo l’ufficialità anche per il trequartista argentino Agustin Martegani, già avvistato nei pressi dell’Arechi nei giorni scorsi. Il classe 2000 proviene dal San Lorenzo, e si unirà alla Salernitana con la formula del prestito.

A rafforzare l’attacco invece arrivano altri due profili individuati dal ds Morgan De Sanctis, Chukwubuikem Ikwuemesi e Trivante Stewart. Il primo è un classe 2001 nigeriano in forza al NK Celje, squadra della massima serie slovena, e che ha già svolto le visite mediche di rito e nella giornata di domani raggiungerà la città campana. Stewart invece ha 23 anni, e militava in patria in Giamaica nel Mount Pleasant.