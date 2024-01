Wta Brisbane 2024, Azarenka in semifinale. Avanti anche Sabalenka e Rybakina

Victoria Azarenka ha raggiunto la semifinale del torneo Wta 500 di Brisbane, appuntamento di inizio stagione in preparazione agli Australian Open. La giocatrice bielorussa, numero 8 del tabellone, ha battuto al termine di una dura battaglia Jelena Ostapenko con il punteggio finale di 6-3, 3-6, 7-5 dopo oltre due ore e mezzo di gioco. Parziale decisivo non da cuori deboli, con Azarenka che ha prima recuperato un break di svantaggio e ha poi annullato un’altra palla break prima di strappare il servizio alla lettone, numero 3 del seeding, proprio nel dodicesimo gioco che ha chiuso le ostilità. Sarà quindi derby bielorusso in semifinale, perchè Azarenka troverà la connazionale Aryna Sabalenka: la numero uno del tabellone di Brisbane ha avuto la meglio su Daria Kasatkina con il punteggio di 6-1 6-4.

Nell’altra parte del tabellone tutto facile per la seconda testa di serie, Elena Rybakina. La kazaka ha infatti usufruito del ritiro dell’avversaria Anastasia Potapova dopo aver vinto per 6-1 il primo set. In semifinale troverà la ceca Linda Noskova, che nel proprio quarto di finale ha avuto la meglio sulla russa Andreeva con il punteggio di 7-5 6-3.