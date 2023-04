Lazio-Juventus, Allegri non parte per Roma: sindrome influenzale, non ci sarà

Sindrome influenzale per Massimiliano Allegri, che dunque non partirà per Roma e non siederà in panchina per Lazio-Juventus. E’ questa la novità dell’ultim’ora in casa bianconera, l’assenza per la super sfida della vigilia di Pasqua del tecnico livornese, che lascerà allora spazio a Landucci. Il club piemontese ha anche comunicato l’elenco dei convocati, eccolo di seguito: 1 Szczesny, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 15 Gatti, 17 Kostic, 19 Bonucci, 20 Miretti, 22 Di Maria, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulé, 32 Paredes, 36 Perin, 44 Fagioli.