Wta Birmingham 2023, programma e ordine di gioco mercoledì 21 giugno

Il programma e l’ordine di gioco di mercoledì 21 giugno per il torneo Wta 250 di Birmingham 2023, in corso di svolgimento sui campi in erba della città inglese. E’ il giorno dell’esordio per la ceca Barbora Krejcikova, numero 1 del seeding britannico: dall’altra parte dalle rete troverà la spagnola Cristina Bucsa nel secondo match di giornata sul Centrale. Ad aprire le danze saranno Bektas e Shuai Zhang. In chiusura di giornata sul Campo 1 invece scenderà in campo la polacca Magda Linette, terza forza del tabellone, che sarà opposta alla cinese Zhu. Di seguito il programma e l’ordine di gioco completo.

WTA BIRMINGHAM: IL TABELLONE DEL TORNEO

MONTEPREMI

Il programma (orari italiani)

Centre Court Ann Jones, a partire dalle 12:00

Bektas vs (7) S.Zhang

(1) Krejcikova vs Bucsa

Fruhvirtova vs (6) Pera

(5) Kalinina vs Dart/Burrage

Campo 1, a partire dalle 12:00

Marino vs X.Wang

Martincova vs Tomova

(3) Linette vs Zhu