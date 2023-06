Serie B, la Sampdoria ha avviato le pratiche per l’iscrizione

La Sampdoria vuole fare una grande stagione in Serie B per tornare nuovamente in Serie A nel più breve tempo possibile. La società doriana ancora, tuttavia, dovrà fare i conti con la Covisoc la quale dovrà dare una risposta sulla documentazione. Tutto ciò dovrebbe essere una formalità, ma la certezza è che la società doriana ha avviato le pratiche per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B.

La nuova Sampdoria targata Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi ha avviato quindi le pratiche per l’iscrizione alla Serie B. Tra le pratiche concluse anche quelle relative al pagamento dei tesserati per il periodo di aprile e maggio e il saldo delle pendenze con le società straniere per un totale di 14 milioni. Il prossimo step potrebbe essere quello di chiudere ufficialmente l’accordo con Fabio Grosso che, a meno di clamorosi passi indietro, sarà il prossimo allenatore della Doria.