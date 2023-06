Europei basket femminile 2023: Belgio, Francia e Spagna vincono facile, si salva l’Ungheria

Nella giornata di oggi si sono giocati i quarti di finale degli Europei di basket femminili 2023. Partite che vedevano quattro grandi favorite, Spagna, Francia, Belgio e Ungheria, che hanno rispettato i pronostici battendo le rispettive avversarie. La Francia batte 89-46 il Montenegro dominando dall’inizio alla fine. Top scorer dell’incontro Badiane con 20 punti e 7 rimbalzi. Bene anche Gruda e Fauthoux con 33 punti in due. Kovacevic miglior realizzatrice del Montenegro con soli 9 punti. Transalpine che affronteranno il Belgio, che ha vinto 93 a 53 contro la Serbia in un match senza storia. Grande prova di squadra delle fiamminghe con Allemand, Meesseman, Linskens e Vanloo che mettono a referto 58 punti in 4. Tripla doppia per Meesseman che aggiunge ai 15 punti anche 13 rimbalzi e 10 assist. Non bastano i 20 punti di Anderson, top scorer dell’incontro, alla Serbia per evitare la sconfitta. Nell’altra semifinale si affronteranno Spagna, che ha battuto 67-42 la Germania, e Ungheria, che ha rischiato di farsi rimontare dalla Repubblica Ceca vincendo con un solo punto di scarto 62-61. Semifinali che si giocheranno sabato con Spagna-Ungheria alle 17:45 e Belgio-Francia alle 20:45.