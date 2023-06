Wta Birmingham 2023, Krejcikova e Ostapenko non sbagliano e passano in semifinale

Giornata di quarti di finale sull’erba inglese di Birmingham, dove il torneo Wta 250 ha delineato il quadro delle semifinali. In apertura di programma è arrivata la vittoria della cinese Lin Zhu, che in tre set ha avuto la meglio sulla canadese Rebecca Marino con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Una rimonta che vale appunto un posto in semifinale, dove Zhu se la vedrà con la prima testa di serie del torneo, Barbora Krejcikova. La giocatrice ceca ha regolato senza patemi la connazionale Linda Fruhvirtova per 6-3 6-2 in un’ora e 12 minuti.

Nella parte bassa del tabellone invece rispetta il pronostico Jelena Ostapenko. La lettone, numero due del seeding di Birmingham, ha avuto però il suo da fare contro la polacca Magdalena Frech imponendosi per 4-6 7-5 6-2 in oltre due ore di battaglia. Non mancano i rimpianti per Frech, dal momento che Ostapenko è risalita dallo 0-4 nel secondo set quando la sconfitta sembrava davvero vicina. In semifinale la lettone incontrerà la russa Anastasia Potapova, testa di serie numero 4 e capace di rimontare la giocatrice di casa Harriet Dart con il punteggio di 4-6 6-3 6-4.

