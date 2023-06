Giochi Europei Cracovia 2023, tuffi: Sarah Jodoin Di Maria bronzo con rimpianti dalla piattaforma

Medaglia di bronzo con qualche rimpianto per Sarah Jodoin Di Maria nella piattaforma 10 metri femminile dei tuffi ai Giochi Europei in corso di svolgimento a Cracovia, in Polonia. L’azzurra di origini canadesi, in testa dopo la terza e la quarta rotazione, non riesce a eseguire nel migliore dei modi l’ultimo tuffo, la verticale con doppio salto mortale indietro e un avvitamento e mezzo, e si ferma a quota 320.10 punti. Una prova abbastanza lineare, con tre tuffi molto ben eseguiti e gli altri due sotto i suoi standard: si sperava potessero comunque garantirle il primo posto questa sera, invece bastano per il podio, non per la carta olimpica per nazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, in palio per la sola vincitrice.

La britannica Eden Vivian Cheng conquista così la medaglia d’oro e il pass olimpico per la Gran Bretagna, precedendo di appena 65 centesimi la tedesca Christina Wassen, che si accontenta della medaglia d’argento. Subito fuori dal podio Elena Wassen, tre punti indietro rispetto all’azzurra. Decisamente più staccate le altre. Prova sottotono per l’altra azzurra in finale, Maia Biginelli, che ottiene il punteggio di 245.40 ed è decima.