Wta Berlino 2023, programma e ordine di gioco mercoledì 21 giugno: in campo Rybakina e Sakkari

Il programma e l’ordine di gioco di mercoledì 21 giugno al Wta 500 di Berlino, in corso sui campi in erba della capitale tedesca. Diversi match interessanti per il tabellone di singolare, che vedrà sul Centrale intitolato a Steffi Graf la sfida tra Maria Sakkari e Alize Cornet in apertura di giornata. Seguirà Garcia-Fourlis, poi la testa di serie numero 2 Elena Rybakina si troverà di fronte Donna Vekic. Di seguito il programma, che potrebbe subire anche variazioni qualora alcuni dei match del martedì non dovessero essere portati a termine.

Il programma

Steffi Graf Stadium, dalle 11:00

(6) Sakkari vs Cornet

(3) Garcia vs Fourlis

Vekic vs (2) Rybakina

(7) Kvitova vs Podoroska/Masarova

Campo 1, dalle 11:00

Andreescu vs Vondrousova

Campo 2, dalle 11:00

Kudermetova vs Q.Zheng

Avanesyan vs Blinkova