Lazio, Mattia Zaccagni si è sposato con Chiara Nasti: quanti campioni dello sport al matrimonio

La basilica di Santa Maria in Ara Coeli è stata la sede del matrimonio fra Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Il matrimonio si è celebrato nel cuore di Roma è stato un evento a cui hanno partecipato tantissimi vip del mondo del calcio e dello spettacolo.

Tanti sono stati i compagni di squadra di Zaccagni invitati al matrimonio dell’esterno ex Verona. Da capitan Immobile in compagnia della sua Jessica a Nicolò Casale ed Alessio Romagnoli oltre a Danilo Cataldi. Fra gli invitati del mondo del calcio anche Christian Maggio e Matteo Pessina, amici molto stretti di Zaccagni. Per andare all’esterno del mondo del calcio una presenza di spicco al matrimonio sicuramente è stata quella di Marcell Jacobs, insieme alla compagna Nicole Daza.