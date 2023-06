Estonia-Belgio, doppietta Lukaku: il capitano dei Diavoli Rossi segna ancora (VIDEO)

di Giorgio Billone 61

Il video del gol di Romelu Lukaku in Estonia-Belgio: il capitano dei Diavoli Rossi segna ancora e risponde sul campo alle polemiche sulla fascia innescate da Courtois. Con questa rete sono due in pochi giorni, in attesa di conoscere il suo futuro e la possibilità di tornare all’Inter che pare assolutamente in piedi. In alto ecco le immagini della rete. E di seguito c’è anche il raddoppio, siglato dallo stesso centravanti in bilico tra Chelsea, Inter o altre destinazioni.