Wta Austin 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 27 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Austin 2023 della giornata di lunedì 27 febbraio. Apre la giovane Volynets contro una veterana del circuito come Alison Riske, poi toccherà ad una delle giocatrici più esaltanti viste in questi ultimi mesi, ovvero Alycia Parks opposta alla svedese Bjorklund. A seguire Kovinic-Watson e nella sessione serale sarà il turno di Katie Boulter. Di seguito il programma completo.

STADIUM COURT

Ore 17:30 – Volynets vs Riske-Amritraj

a seguire – Bjorklund vs (7) Parks

a seguire – Kovinic vs Watson

Non prima dell’01:00 – Kostyuk/Yastremska vs Parks/Stephens

a seguire – Stearns vs Boulter

GRANDSTAND

Ore 19:00 – Blinkova vs Li