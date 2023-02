Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: l’Argentina spreca 17 punti di vantaggio e viene clamorosamente eliminata dalla Repubblica Dominicana

L’Argentina del basket non giocherà la sua decima Coppa del Mondo consecutiva. La nazionale albiceleste, vicecampione in carica, è stata clamorosamente sconfitta dalla Repubblica Dominicana nell’ultimo appuntamento delle qualificazioni ai Mondiali che si terranno tra Filippine, Giappone e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre 2023. Un 79-75 clamoroso, dopo che gli argentini erano essere stati in vantaggio di 17 punti a 2’25” dalla fine del terzo quarto. E’ la sconfitta che tiene fuori dai Mondiali una delle nazionali storicamente più forti del mondo, che non saltava un’edizione da più di 40 anni, dalla Colombia nel 1982. L’Argentina si trovava al quarto posto nel girone E, con il Brasile meglio piazzato per differenza di punti. L’albiceleste sarebbe passata anche perdendo con la Repubblica Dominicana se il Brasile fosse stato sconfitto dagli Stati Uniti già qualificati. Cosa che non è successa con la nazionale verdeoro che si è imposta sugli Usa 83-76.