Wta Monterrey 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 27 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Monterrey 2023 della giornata di lunedì 27 febbraio. Seconda tappa di questa mini trasferta messicana per il circuito femminile e balza subito all’occhio l’esordio della seconda testa di serie del tabellone Marie Bouzkova. Prima di lei scenderà in campo anche un’altra giocatrice del seeding, ovvero la cinese Lin Zhu che ha fatto tanto bene nel corso di questi primi due mesi di stagione. Di seguito il programma completo.

CENTER COURT

Ore 19:00 – Dolehide vs Niemeier

a seguire – (5) Zhu vs Bondar

Non prima delle 02:00 – Schmiedlova vs (2) Bouzkova

a seguire – Contreras Gomez vs Marino

COURT 1

Ore 19:00 – Gamiz/Gamarra Martins vs (3) Christian/Santamaria

a seguire – Papamichail vs Bonaventure