Wta Auckland 2024, Gauff: “Vincere uno Slam è come una droga, voglio farlo ancora”

Coco Gauff ha iniziato la sua stagione 2024 dal torneo di Auckland, dove la statunitense vincitrice dell’ultimo US Open ha aperto l’anno battendo Claire Liu. Adesso la sfida a Brenda Fruhvirtova per continuare il percorso nel torneo neozelandese, ma lo sguardo è sicuramente su altri obiettivi a cominciare dall’ormai imminente Australian Open. Intervistata dal sito ufficiale della Wta, Gauff non nasconde le sue ambizioni per la nuova stagione: “Vincere uno Slam è stato incredibile, la sensazione è stata quella di aver provato una droga – spiega la giocatrice americana – Ne ho parlato anche con il mio team, dicendo loro che capisco perchè le persone possano provare una dipendenza per emozioni così forti. E’ stato come realizzare un sogno e ora voglio lavorare per riprovare quella sensazione quante più volte possibili.”

A chi le fa notare che la vittoria del primo Slam potrebbe creare aspettative e quindi una maggiore pressione, Gauff risponde: “Fin da quando ero una bambina mi sono fissata obiettivi molto grandi per la mia carriera, vincere lo US Open mi ha dato la fiducia di poter effettivamente arrivare a quei livelli. Non penso di poter avere un calo di motivazione, anzi credo di averne anche di più perchè voglio provare ancora quelle sensazioni incredibili che ho avuto a New York sul match point. Mi sto allenando duramente proprio come quando inseguivo il mio primo Slam, solo che adesso inseguo il secondo. La pre-season è stata davvero intensa.”