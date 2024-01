Atletico Madrid, Simeone: “Girona? Lotterà sicuramente per entrare in Champions League”

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Girona. La sfida determinerà l’immediato futuro delle squadre nella lotta alla conquista della Liga 2023/2024.

“Noi guardiamo sempre prima in basso, per vedere chi è alla ricerca di un posto in Champions League. Di conseguenza guardiamo chi sta davanti a noi“, ha spiegato il tecnico. “Credo che il pericolo sia per entrambe le compagini, perché più in basso ci sono squadre che lavorano molto bene: Real Sociedad, Athletic, Valencia stanno crescendo. Il Girona senza dubbio lotterà per la possibilità di entrare in Champions League“.

“Penso che abbiano un allenatore con le idee molto chiare, già le stava mettendo in pratica nelle squadre dove ha lavorato. Adesso ha un gruppo dei calciatori che lo seguono, hanno un’idea molto precisa di ciò che vogliono e ciò per cui giocano. Ogni match poi ha la sua valenza: ci sono momenti in cui sembra molto più importante di quello che è realmente, ma alla fine conta quello che fai durante la stagione. Andiamo partita per partita, affrontiamo un grande rivale“, ha concluso Simeone.