Caso Rubiales, Hermoso: “Tutto è nelle mani della giustizia, farà il suo corso”

Il bacio dell’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales alla calciatrice Jenni Hermoso non è stato consensuale. Lo ha confermato la stessa giocatrice spagnola nella testimonianza al Tribunale Nazionale di Madrid.

L’episodio è avvenuto durante la premiazione per la vittoria della Nazionale femminile spagnola ai Mondiali 2023. Hermoso ha parlato al magistrato che sta indagando sull’ex numero uno della Federazione spagnola per violenza sessuale e coercizione.

“È andato tutto bene, tutto è nelle mani della giustizia. Grazie mille per il sostegno e per aver trattato le cose nel modo giusto. Lo apprezzo“, ha detto la giocatrice all’uscita dal Tribunale. “È stata una dichiarazione lunga – ha proseguito -. Il processo farà il suo corso“. La giocatrice, secondo quanto riporta la stampa spagnola citando fonti legali, avrebbe confermato che il bacio “è stato inaspettato e in nessun momento consensuale” e che in seguito, sia sul volo di ritorno in Spagna che durante il suo soggiorno a Ibiza, gli investigatori l’hanno “molestata” costantemente, cosa che “ha turbato la sua vita normale, producendo una situazione di inquietudine e tristezza“.