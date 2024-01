Wta Auckland 2024, Gauff parte con un titolo: sconfitta Svitolina per 6-3 al terzo in finale

Ad Auckland prosegue l’ottimo rapporto tra Coco Gauff e le finali sul circuito maggiore. La numero uno del seeding sconfigge in tre set Elina Svitolina e si aggiudica il settimo titolo su otto finali disputate fin qui nella sua giovane carriera. Un match equilibrato tra le prime due favorite del tabellone neozelandese, con la statunitense brava a reagire dopo aver perso al tie-break un primo set che l’aveva vista in vantaggio per 5-3 con due set point non sfruttati sul 5-4 e servizio, prima di subire la rimonta dell’ucraina.

La reazione dell’ultima vincitrice degli US Open però è stata immediata e sin dai primi games del secondo parziale si è riportata avanti, riuscendo poi a chiudere per 6-3. Sul filo della tensione la terza e decisiva frazione, con Svitolina che ha fatto partita pari fino all’ottavo game, quando è arriva l’unico break del set. Gauff strappa il servizio alla sua avversaria a quindici, si porta 5-3 e dopo aver annullato una palla break riesce a chiudere con un altro 6-3. Stagione 2024 che inizia con un titolo per lei e con la certezza di avere tutte le carte in regola per poter agguantare il titolo anche agli Australian Open.