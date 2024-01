Wta Brisbane 2024, Rybakina annienta Sabalenka in finale: 6-0 6-3 e sesto titolo sul circuito maggiore

Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina avevano lasciato l’Australia dodici mesi fa dopo averci regalato una memorabile finale del primo Slam stagionale, con la bielorussa in grado di aggiudicarsi il suo primo Major al termine di una battaglia intensa di colpi. Le due ritornano ‘Down Under’ e iniziano il 2024 contendendosi il titolo dell’importante WTA 500 di Brisbane. Questa volta, però, la lotta non c’è stata: Elena Rybakina conclude una settimana perfetta e domina l’atto conclusivo del torneo imponendosi con lo score di 6-0 6-3 in 1h e 10′ di gioco.

Prestazione di altissimo livello da parte dell’attuale numero quattro del ranking mondiale, che solamente sul 6-0 2-0 ha ceduto per la prima volta nel corso del torneo la battuta. Un break che ha regalato finalmente un game a Sabalenka, ma che non ha svoltato l’esito della contesa. Immediato un nuovo break ai danni della bielorussa e questa volta l’allieva di Vukov riesce a mantenere il vantaggio fino al 6-3 finale che le consegna il sesto titolo WTA.