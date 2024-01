Wta Auckland 2024, Gauff asfalta Gracheva e vola in semifinale. Ok anche Svitolina

Coco Gauff vola in semifinale al torneo Wta 250 di Auckland, in corso di svolgimento sul veloce della città neozelandese. La giovane statunitense, vincitrice degli ultimi US Open, sembra determinata a ricoprire un ruolo da protagonista anche negli imminenti Australian Open. Grande prestazione contro la malcapitata Varvara Gracheva, numero 8 del seeding e demolita con un doppio 6-1 in appena 54 minuti di gioco. Una prova davvero ai limiti della perfezione, che conferma la determinazione espressa da Gauff nelle prime interviste della nuova stagione. In semifinale la testa di serie numero uno troverà la connazionale Emma Navarro, numero 4 del tabellone, che ha sconfitto Petra Martic con il punteggio di 6-4 6-3.

Ben più faticosa la vittoria di Xiyu Wang, che nella parte bassa del tabellone ha raggiunto la semifinale rimontando la francese Diane Parry. La giocatrice cinese si è imposta con il risultato di 6-7(3), 6-3, 6-4 dopo oltre tre ore di dura battaglia. Perso il primo set dopo aver sprecato tre set point, Wang ha dovuto soffrire anche nel parziale decisivo annullando una palla del controbreak prima di chiudere nel decimo gioco. La cinese se la vedrà con la testa di serie numero 2, Elina Svitolina: l’ucraina ha agevolmente superato la ceca Marie Bouzkova con il punteggio di 6-0 6-3, con l’unico brivido a inizio secondo set quando ha dovuto recuperare un break di svantaggio.