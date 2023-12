Entry List Atp Adeaide 2024: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Adelaide 2024, in programma da lunedì 8 a sabato 13 gennaio in su campi veloci all’aperto. Nessun top-10, il che è abbastanza prevedibile a pochi giorni dall’inizio di un torneo dello Slam, ma comunque una buona partecipazione di giocatori tra i primi 30 per il torneo australiano. Iscritti anche tre azzurri: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Adelaide.

CALENDARIO ATP 2024

CALENDARIO WTA 2024

TUTTE LE ENTRY LIST DEL 2024

ENTRY LIST ATP 250 ADELAIDE 2024

1 Tommy Paul 13

2 Nicolas Jarry 19

3 Ugo Humbert 20

4 Tallon Griekspoor 23

5 Sebastian Korda 24

6 Lorenzo Musetti 27

7 Sebastian Baez 28

8 Tomas Martin Etcheverry 30

Jiri Lehecka 31

Alexander Bublik 32

Daniel Evans 38

Roman Safiullin 39

Alexei Popyrin 40

Mackenzie McDonald 41

Matteo Arnaldi 44

Lorenzo Sonego 46

Yoshihito Nishioka 47

Alexander Shevchenko 48

Reilly Opelka 33 (PR)

ALTERNATES

1 Yannick Hanfmann 51

2 Dusan Lajovic 52

3 Miomir Kecmanovic 54

4 Jordan Thompson 55

5 Marton Fucsovics 59

6 Jack Draper 61

7 Thanasi Kokkinakis 65

8 Pavel Kotov 67

9 Christopher O’Connell 68

10 Emil Ruusuvuori 69