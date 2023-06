WTA/ATP Eastbourne 2023, programma e orari sabato 1 luglio

È stato ufficialmente pubblicato il programma del WTA 500 e ATP 250 di Eastbourne per quel che concerne sabato 1 luglio, giornata in cui si disputeranno le finali: si partirà alle ore 13:30 con la sfida tra Madison Keys e Daria Kasatkina, per poi concludere con la finale maschile (ancora da determinare).

WTA 500 E ATP 250 EASTBOURNE – IL PROGRAMMA DI SABATO 1 LUGLIO

A partire dalle 13:30 – Keys vs (9) Kasatkina

Non prima delle 15:30 – McDonald/Cerundolo vs Barrere/Paul