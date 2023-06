Gp Austria, Alonso: “Buona qualifica, avevo un solo treno di gomme nel Q3”

Il pilota della Aston Martin Fernando Alonso ha commentato il settimo posto ottenuto nelle qualifiche del GP d’Austria 2023. Lo spagnolo ha concluso dietro anche al compagno di squadra Lance Stroll a causa di un treno di gomme a disposizione in meno rispetto al canadese per colpa di un tempo annullato nel Q2. Queste le parole di Alonso: “Contento per la giornata. Le qualifiche qui sono sempre molto combattute per i distacchi molto ravvicinati. Peccato per il Q3 dove avevo un treno di gomme rosse in meno perché nel Q2 mi è stato cancellato un tempo per track limits”.