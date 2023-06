Giuntoli rescinde col Napoli e si collega con Rimini: “Volevo esserci, ma avevo questo inconveniente”

“C’è grande soddisfazione da parte della proprietà, dei ragazzi e di tutti noi per lo scudetto vinto. Quello che abbiamo fatto è frutto di un pizzico di fortuna, ma anche di tanto lavoro e della rinuncia dovuta a questioni economiche”. Così Cristiano Giuntoli, che pochi minuti fa ha rescisso il contratto col Napoli per poi accasarsi alla Juventus, in collegamento con l’apertura del calciomercato a Rimini: “Sarei voluto essere lì di persona, ma oggi ho avuto questo inconveniente da mettere a posto. Ringrazio tutti per questo premio”.