Il Napoli, autore di una prima metà di stagione ad alto livello, vuole rinforzarsi nel mercato di riparazione per puntare allo scudetto. Manna studia il colpo da novanta per gli azzurri

Il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, è letteralmente rinato dopo la disastrosa stagione in termini sportivi dello scorso anno. I partenopei hanno ritrovato una solidità difensiva che mancava da tempo, e il primato in classifica, dopo 18 giornate, non è casuale. Il reparto offensivo è quello che ha fatto sin qui un po’ più di fatica rispetto al resto del gruppo: su tutti, Lukaku e Kvara, che dopo un avvio promettente, hanno rallentato e non poco.

Per questo motivo il ds Giovanni Manna sta cercando di porre rimedio già nel mercato di gennaio, e le voci che circolano negli ultimi giorni raccontano della possibilità di arrivare ad un top, che aumenterebbe e non poco la pericolosità degli azzurri in zona gol. C’è, però, un’altra contendente che sta provando a mettere le mani sul giocatore in questione: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Napoli, Chiesa ha chiesto l’addio ai Reds: azzurri in pole ma c’è l’Atalanta

Il Napoli vuole rafforzare il proprio reparto offensivo regalandosi Federico Chiesa. L’esterno della Nazionale Italiana, approdato in Premier League la scorsa estate al Liverpool, sin qui non ha trovato lo spazio preventivato, complici acciacchi vari e un Momo Salah in stato di grazia. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il calciatore avrebbe chiesto la cessione già nel mercato di gennaio, e gli inglesi avrebbero accolto positivamente la sua richiesta.

La finestra invernale di mercato può essere un’ancora di salvezza per italiano, che dopo il pesante infortunio al crociato non è più riuscito a tornare ai fasti di Firenze e del primo periodo alla Juve. Ci sono due particolari che frenano, al momento, il ritorno in patria di Federico: il nodo ingaggio, uno stipendio da quasi 7,5 milioni di euro netti a stagione, un fattore non di poco conto da tenere in considerazione. Inoltre, l’unica ipotesi percorribile a livello di formula d’acquisto è pensare ad un prestito, con parte dello stipendio pagata dal club inglese, per rilanciare il giocatore e fargli ritrovare la miglior condizione fisica.

Per Chiesa, nonostante questi due particolari, non mancano le pretendenti. Roma e Milan sono state accostate al classe 97′, ma l’altissimo ingaggio rappresenta un limite insormontabile. A questo punto, restano il Napoli e l’Atalanta, alla ricerca di soluzioni offensive per preparare l’assalto allo Scudetto nella seconda parte di stagione. Manna ci proverà, con Neres e Politano da un lato e Kvara e Chiesa dall’altro, gli azzurri farebbero paura a chiunque.