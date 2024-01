Salto con gli sci: l’austriaca Pinkeling trionfa a Sapporo, in top 30 Sieff e Jessica Malsiner

Seconda vittoria stagionale per Eva Pinkeling, che ha conquistato la prova di Sapporo, in Giappone, valida per la Coppa del Mondo 2023/2024 di salto con sci. L’austriaca, seconda al giro di boa, ha trionfato con il punteggio complessivo di 195.7. Beffata la slovena Nika Prevc, che sembrava avere la vittoria in tasca invece il suo secondo salto è stato caratterizzata da una folata di vento contrario che l’ha fatta scivolare addirittura al decimo posto.

Podio completato dunque dalla finlandese Rautionhao (193.3) e dalla norvegese Kvandal (192.5). Niente podio ma due buoni piazzamenti in top 5 invece per le beniamine di casa Takanashi e Ito, rispettivamente quarta e quinta. Per quanto riguarda le azzurre, infine, la migliore è stata Annika Sieff, ventiquattresima con 115.8; più indietro Jessica Malsiner, 28esima con 102.3. Le atlete saranno nuovamente protagoniste nella notte italiana di domenica 14 gennaio con la seconda prova.