Genoa-Torino, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Genoa-Torino, match della ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Scontro tra due squadre in grande salute: da una parte i liguri che hanno più punti del previsto in ottica salvezza, dall’altra i granata che credono in una qualificazione europea. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Luigi Ferraris? Si parte alle ore 15 di sabato 13 gennaio.

Genoa-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero.