Atp Auckland 2023, la 16esima magia di Richard Gasquet: batte Norrie e si aggiudica il titolo

Meraviglioso Richard Gasquet. A 36 anni il talento francese rimonta in 2h e 30′ di gioco Cameron Norrie e ad Auckland si aggiudica il sedicesimo titolo ATP della sua carriera. 4-6 6-4 6-4 lo score finale in favore dell’ex top-10, che da lunedì tornerà ad avere un classifica da top-50. Un match che Gasquet ha chiuso alla grande, rimontando un paio di situazioni quasi disperate nel corso del terzo parziale.

Il transalpino si è infatti subito trovato sotto di un break nella frazione decisiva, e sullo 0-3 ha dovuto recuperare da 0-40 e annullare in totale quattro palle break per evitare di andare sotto 0-4. Poi dall’1-4 infila ben cinque games di fila e trionfa ai danni di un quasi padrone di casa, dato che Norrie pur giocando per la Gran Bretagna è nativo proprio di Auckland, Nuova Zelanda.