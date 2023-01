Wta Adelaide 1 2023: Noskova è inarrestabile, batte anche Jabeur. In finale sfiderà Sabalenka

Linda Noskova non ha alcuna intenzione di fermarsi. La 18enne ceca, partita dalle qualificazioni, ottiene la sesta vittoria consecutiva, ma soprattutto elimina la numero due del mondo Ons Jabeur nelle semifinali del WTA 500 di Adelaide 1 2023. 6-3 1-6 6-3 lo score finale in favore della teenager di Vstein, che già lo scorso anno aveva fatto di capire di possedere un talento che le avrebbe permesso di scalare velocemente il ranking. Nel corso di questa settimana ha già battuto due top-10, vincendo ben due incontri annullando match point. Con questo risultato è già certa di entrare nelle prime 60, ma la prossima settimana dovrà comunque giocare le qualificazioni degli Australian Open.

TABELLONE

COPERTURA TV

MONTEPREMI

In finale affronterà la terza top-10, vale a dire Aryna Sabalenka. La bielorussa, dopo un 2022 come sempre molto incostante, inizia bene il 2023 e ottiene l’accesso in finale superando con un netto 6-3 6-2 una veterana sempre ostica quale Irina-Camelia Begu.