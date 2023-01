Francia, ufficiale: Deschamps resta ct fino al 2026

Didier Deschamps resta ct della Francia fino al 2026. Lo ha annunciato lo stesso commissario tecnico dei Bleus all’assemblea generale della federcalcio transalpina, che si è tenuta in mattinata a Parigi. Arrivato nel 2012 alla guida della Nazionale, ha ottenuto una vittoria ai Mondiali nel 2018, una finale persa nel 2022 così come persa è stata la finale degli Europei 2016. Il suo contratto era in scadenza proprio al termine della coppa del mondo in Qatar ed è stato prolungato per un altro quadriennio.