Wta Abu Dhabi 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 7 febbraio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 7 febbraio per il Wta 500 di Abu Dhabi 2023. Giunge a conclusione il primo round del torneo in corso di svolgimento negli Emirati Arabi, con l’esordio di due teste di serie, ovvero Haddad Maia e Samsonova. Spicca anche il match tra due ex numero uno al mondo: Muguruza e Pliskova. Di seguito l’ordine di gioco completo.

TABELLONE PRINCIPALE

COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

CENTER COURT

Dalle 12:00 – (6) Haddad Maia vs Bouzkova

a seguire – Badosa vs (8) Samsonova

a seguire – Pliskova vs Muguruza

a seguire – Andreescu vs Putintseva

COURT 1

Dalle 11:00 – Marino vs Zheng

a seguire – Rogers vs Fernandez

a seguire – Bencic/Mertens vs Rosolska/Routliffe

a seguire – Teichmann vs Yastremska

a seguire – Krejcikova vs Ruse