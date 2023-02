Liga, Real Madrid: insulti razzisti a Vinicius Jr, aperta indagine

La Liga ha annunciato l’apertura di un indagine per gli insulti razzisti ricevuti da Vinicius Jr durante il match di campionato tra il Maiorca e il suo Real Madrid. L’attaccante brasiliano, come mostrato da alcune immagini televisive, è stato preso di mira da un tifoso di casa, che gli avrebbe dato della scimmia. Alcuni insulti sono arrivati anche nel post partita, durante una sosta del giocatore tra i tifosi per firmare autografi e scattare foto.