Wta Abu Dhabi 2023, Bencic trionfa dopo aver annullato tre match point a Samsonova

Belinda Bencic dopo una battaglia di quasi tre ore di gioco ed aver annullato ben tre match point a Lyudmila Samsonova riesce a conquistare il WTA 500 di Abu Dhabi. L’elvetica si è imposta con lo score finale di 1-6 7-6(8) 6-4, riuscendo in qualche modo a rimettere in piedi una partita in cui l’avversaria sembrava in pieno controllo durante il primo parziale. Bencic si è trovata ad un passo dalla sconfitta più volte nel corso del secondo parziale, annullando prima tre palle break consecutive sull’1-6 5-5 che avrebbero portato la russa a servire per il match e poi tre match point – di cui due consecutivi – nel corso del tie-break. Vinto quello per 10-8, nel terzo l’inerzia della partita cambiava direzione e la svizzera riusciva ad imporsi per 6-4. Ottavo successo in carriera per Belinda, ma soprattutto è già il secondo in questi primi 40 giorni di circa di stagione tennistica. Dopo Adelaide è il turno di Abu Dhabi.