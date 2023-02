Atp Montpellier 2023, trionfo Sinner: “Torneo di qualità e atmosfera fantastica”

Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 250 di Montpellier 2023, battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy in due set con il punteggio di 7-6(3) 6-3. Al termine del match l’azzurro ha parlato al pubblico durante la cerimonia di premiazione, senza nascondere la soddisfazione per l’ottima settimana in terra francese. “Sono contento, avevo giocato qui altre due volte ma senza vincere mai un match – ha spiegato l’altoatesino – Il tabellone era di grande qualità, devo dire grazie al mio team e in particolare al mio nuovo fisioterapista. E’ stato importante tenere il servizio, nel primo set una volta arrivato al tiebreak ho cercato di approfittare degli errori del mio avversario. Nel secondo set una volta trovato il break, dopo aver sprecato qualche occasione, sono riuscito a chiudere.”