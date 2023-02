Bologna-Monza, Thiago Motta: “Alcuni calciatori svengono per perdere tempo. Fa male al calcio”

“Ci è mancata la finalizzazione, ma possiamo fare meglio anche in rifinitura, perché c’è troppa frenesia. Il Monza si è chiuso bene dopo il gol, abbiamo avuto qualche opportunità, ma il calcio è così. Abbiamo fatto quel che dovevamo fare. La sconfitta fa male”. Lo ha detto il tecnico del Bologna Thiago Motta dopo il ko casalingo per 1-0 contro il Monza. Tanto nervosismo al Dall’Ara e il tecnico si sfoga: “C’è stato un fallo di mano di Sensi in area, era rigore. Sono cose che accadono. Ma ci sono anche giocatori che svengono subito, sono cose che fanno male al calcio. Lo fanno in tanti, non solo uno. Non è mio compito dire a questi giocatori cosa devono fare, ma in tanti cercano di ingannare arbitro e pubblico. E alla fine sono premiati con la perdita di tempo. Noi dobbiamo continuare a giocare. Tempo effettivo? Non è il momento per parlarne”, spiega. E spiega: “Il Monza sta dimostrando di essere una grande squadra, faccio i complimenti a Palladino per il lavoro che sta facendo. Raffaele resta sempre un amico”.