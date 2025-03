Prosegue la corsa di Jessica Pegula nell’Atp 250 di Austin. La statunitense, testa di serie numero 1, ha sconfitto in due set la russa numero 74 del mondo Anna Blinkova. 6-2 6-2 il punteggio in favore di Pegula, che sta dominando come da previsione il torneo di casa. Nessun set perso tra Rus, Parrizas-Diaz e Blinkova oggi. In semifinale affronterà la veterana Ajla Tomljanovic. La 31enne numero 111 del mondo, l’ha spuntata al terzo set sulla giapponese Ena Shibahara. Due ore e trenta minuti di lotta in cui l’australiana si è salvata al tie-break decisivo dopo non aver sfruttato sei match point e averne salvato uno. Tomljanovic rienterà in top 100 da lunedì. Al momento si occupa in 93ª posizione. Dall’altra parte del tabellone, la belga Greet Minnen ha battuto in due set la statunitense Caroline Dolehide. Successo a sorpresa per la fiamminga, che ha avuto la meglio con il punteggio di 6-3 7-5. Si giocherà un posto in finale con un’altra statunitense: McCartney Kessler. La testa di serie numero cinque ha piegato la resistenza della rumena Sorana Cirstea. 5-7 6-4 6-1 il punteggio in favore dell’americana, che entrerà in top 50 da lunedì.

A Merida

Tornano i problemi fisici per Paula Badosa. La spagnola testa di serie numero 2 si è dovuta ritirare nel corso del secondo set della sfida di quarti di finale contro l’australiana Daria Saville. Dopo un primo parziale dominato (6-1), Badosa ha iniziato ad accusare quei problemi alla schiena che l’avevano costretta a fermarsi nel 2023. La numero 11 del mondo ha deciso di ritirarsi sul 5-3 per Saville nel secondo set. La tennista qualificata in semifinale avrà un’altra giocatrice arrivata in tabellone attraverso le qualificazioni. Emiliana Arango ha rimontato la slovacca Rebecca Sramkova. La colombiana classe 2000, dopo un primo set perso 7-5, è salita di intensità lasciando soli tre game alla 40 del mondo nei successivi due set. 5-7 6-3 6-0 il punteggio in favore della sudamericana, che lunedì entrerà per la prima volta in carriera nella top 100.