Intrigo Supercoppa. Negli ultimi due anni è stata l’Arabia Saudita, a gennaio, ad ospitare il primo trofeo stagionale con un format diverso rispetto a quello tradizionale: quattro squadre presenti (le prime due del campionato e le due finaliste della Coppa Italia) che si sono affrontate nel giro di pochi giorni compresa poi la finalissima. Nella prima edizione a trionfare è stata l‘Inter di Simone Inzaghi battendo il Napoli di Walter Mazzarri, nella seconda invece ad avere la meglio è stato il Milan di Sergio Conceicao che ha recuperato due gol di svantaggio proprio all’Inter ed ha vinto per 3-2 con il gol nel finale di Tammy Abraham. Ma cosa ne sarà della prossima edizione? La riserva non è stata ancora sciolta, andiamo a vedere la situazione ad oggi.

CONTRATTO E CLAUSOLE

L’Arabia Saudita ha firmato un contratto con la Lega Serie A in cui si prevede che, a partire dal 2023, gli arabi ospitino quattro delle prossime sei edizioni. Le prime due le ha già ospitate, come abbiamo spiegato sopra, quindi nei prossimi quattro anni l’Arabia potrà ancora ospitare due volte la Supercoppa e due volte no. Non solo, di volta in volta, in base anche alle possibili squadre qualificate si va decidendo il format: se quello a quattro squadre oppure se tornare a quello originale, ovvero della singola gara secca tra la vincitrice del campionato e la vincitrice della Coppa Italia.

LE SQUADRE ANCORA IN LIZZA

Le squadre che ancora sono in corsa per la qualificazione alla prossima Supercoppa sono le seguenti: Inter, Napoli, Atalanta e Juventus tramite campionato. I nerazzurri infatti, a dodici giornate dalla fine, sono in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Napoli e tre sull’Atalanta. La Juventus, con un filotto, potrebbe rientrare quantomeno tra le prime due ed al momento è distante otto punti dalla vetta e sette dal secondo posto che garantirebbe la qualificazione diretta alla prossima Supercoppa (sempre se venga confermato il format a quattro). Tramite Coppa Italia, invece, le quattro semifinaliste sono: Empoli, Bologna, Milan e Inter. Se l’Inter dovesse andare sia in finale di Coppa Italia che arrivare tra le prime due del campionato, con il format a quattro confermato, andrebbe anche la terza squadra classificata del campionato di Serie A.

LA DECISIONE FINALE

La scelta finale sul format e sul luogo della prossima Supercoppa avverrà, con tutta probabilità, alla fine del mese di marzo. Questo per dare a tutte le squadre in lizza una risposta completa prima dell’inizio delle semifinali di Coppa Italia (1 aprile i match di andata Empoli-Bologna, 2 aprile Milan-Inter). Nel caso in cui dovesse essere confermato il format a quattro una tra Empoli e Bologna, al 100%, sarebbe qualificata per la prossima edizione della Supercoppa. Ma il rebus è ancora tutto da sciogliere. E arrivare in finale di Coppa Italia potrebbe non bastare.