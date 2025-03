Le ultime di calciomercato sul futuro del bomber nigeriano di proprietà del Napoli e ‘sogno’ di Cristiano Giuntoli

In casa Juve non è certo questo il momento ideale per affrontare il tema mercato. Non c’è problema, lo facciamo noi parlando delle ultime novità riguardanti Victor Osimhen. ‘Sogno’ più o meno raggiungibile di Cristiano Giuntoli (fu lui a portarlo in Italia dal Lille) con tutte le difficoltà di una eventuale trattativa con il Napoli.

De Laurentiis vuole disfarsene una volta per tutte, ma possibilmente non darlo alla Juventus del suo ‘nemico’ Giuntoli. È vero che c’è una clausola, fissata sui 75 milioni di euro, ma a quanto pare essa non può essere sfruttata dai club italiani.

Va detto, però, che mai e poi la Juve attuale arriverebbe a tanto per prendere un giocatore, seppur forte e in grado di fare la differenza come il nigeriano. A Torino si è tornati a guardare attentamente ai conti, al bilancio.

La parola d’ordine è tagliare, il monte ingaggi in primis, mantenendo la competitività, cosa che fin qui non sta riuscendo a Giuntoli.

Così per Osimhen la strada che porta dritto alla Continassa è più che mai impervia. Tanti ostacoli, dal costo del cartellino a, per l’appunto, lo stipendio di circa 10 milioni netti a stagione. Lo è decisamente meno per il Paris Saint-Germain, club che resta in lizza per il classe ’98, e per le big di Premier League.

Ben noto il forte interesse del Manchester United. I ‘Red Devils’ avrebbero fatto un sondaggio anche a gennaio, senza però avere le necessarie risorse per affondare il colpo.

L’operazione potrebbe aprirsi a giugno, con gli inglesi che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Garnacho, il quale rappresentava la prima scelta di Conte per il dopo Kvaratskhelia. Ma deve restare Conte…

Excl: Arsenal conclude plans for Striker option in dubia.

– Sesko: AFC & Leipzig agreed on a deal last season but he decided to stay back.

– Victor Osimhen: Arsenal officially made contact with Osimhen camp last week. They’re willing to trigger the New RC.

Plan is to sign one. pic.twitter.com/chAmGaH8tR

— Buchi Laba (@Buchi_Laba) February 27, 2025