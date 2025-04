Holger Rune si prende l’Atp 500 di Barcellona. Il danese batte un Carlos Alcaraz non al 100% in finale e torna a vincere un torneo dopo due anni (Atp 250 di Monaco 2023). 7-6(6) 6-2 il punteggio in favore del classe 2003 scandinavo che, dopo un primo set di altissimo livello da parte di entrambi, approfitta dei problemi all’anca sinistra dello spagnolo per archiviare la pratica in poco più di un’ora e mezza. Successo che permette a Rune di tornare in top ten. Da domani sarà numero 9 del mondo con 3480 punti. Soli 100 punti più avanti Alex de Minaur, 7° con 3585, e Andrey Rublev, 8° con 3530 ma con 1000 punti da difendere settimana prossima a Madrid. Sconfitta su più fronti per Alcaraz, che non solo non riesce a bissare il trionfo a Monte-Carlo, ma manca il sorpasso su Alexander Zverev in seconda posizione Atp. Lo spagnolo resta terzo a 8050 punti a -35 dal tedesco. I punti di distanza dalla vetta occupata da Jannik Sinner sono 1280. Il Masters 1000 di Madrid potrebbe rivelarsi decisivo in chiave lotta per la testa della classifica Atp.

Zverev vince in casa a Monaco di Baviera

Primo titolo stagionale per Alexander Zverev, che vince in casa nell’Atp 500 di Monaco di Baviera contro Ben Shelton, primo statunitense nella storia in finale in un 500 su terra battuta. Partita a senso unico dall’inizio alla fine e 6-2 6-4 in un’ora e 12 minuti di gioco. Superiorità netta sul lento per Zverev, che ha approfittato di uno Shelton, a un punto dall’eliminazione al primo turno contro Borna Gojo, scarico dopo la vittoria sorprendente in rimonta su Francisco Cerundolo in semifinale. Difende la seconda posizione Atp il tedesco, mentre Shelton prosegue la salita verso la top 10. Da domani sarà n.13 Atp con 3020 punti. Davanti a lui Danil Medvedev, 10° con 3290, e Tommy Paul, 12° con 3160, sono attaccabili. 11° Lorenzo Musetti con 3200 e con pochi punti da difendere fino alla stagione su erba.