Wta 500 Linz 2024: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 3 febbraio

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco delle semifinali del torneo Wta 500 di Linz 2024 in calendario nella giornata di sabato 3 febbraio. Si scende in campo alle ore 13 sul centrale per la prima delle due semifinali, quella tra Vekic e Alexandrova, a seguire sarà la volta della seconda semifinale, in cui si affronteranno Ostapenko e la vincente del quarto tra Mertens e Pavlyuchenkova. Di seguito ecco la programmazione.

CENTER COURT

ore 13 (3) Vekic vs (2) Alexandrova

a seguire (1) Ostapenko vs TBD