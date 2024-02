Inter, presentata la lista Champions: Buchanan al posto di Cuadrado

L’Inter ha trasmesso alla Uefa la lista per la Champions League in vista della gara d’andata degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid (20 febbraio). Nell’elenco sono presenti 23 giocatori: l’unica novità rispetto alla fase gironi riguarda l’inserimento di Tajon Buchanan, ultimo arrivato nel mercato di gennaio, mentre non è stato inserito l’infortunato Juan Cuadrado. L’elenco completo: Sommer; Dumfries; De Vrij; Arnautovic; Thuram; Lautaro Martinez; Di Gennaro; Klaassen; Acerbi; Frattesi; Buchanan; Calhanoglu; Asllani; Mkhitaryan; Barella; Pavard; Carlos Augusto; Bisseck; Dimarco; Darmian; Sanchez; Audero; Bastoni.