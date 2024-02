Beach soccer, Italia sconfitta dall’Oman 5-4 in amichevole

Sconfitta per la Nazionale italiana di beach soccer nel secondo test del suo raduno di preparazione al Mondiale. Gli azzurri sono stati battuti dall’Oman padrone di casa che si è imposto per 5-4. Per i ragazzi di Del Duca, che ha tenuto a riposo Zurlo, Alla e Fazzini per una fisiologica rotazione dettata dai carichi di lavoro, sono andati a segno Genovali (doppietta a cavallo fra primo a secondo tempo), Bertacca (12′ st) e Giordani (10′ tt). Domani, con calcio d’inizio alle 15.30 l’ultimo test a Muscat – sempre contro l’Oman – prima dello spostamento a Dubai e l’ufficializzazione dei 12 calciatori che prenderanno parte al Mondiale. Per Del Duca, dunque, le ultime ore prima di effettuare le scelte decisive: “Stiamo lavorando tanto – commenta il ct – e in questa fase i carichi sono impegnativi. Abbiamo giocato una partita importante, contro un avversario più avanti e più in condizione di noi. Sono molto soddisfatto, perché abbiamo risposto bene a un test vero contro un’altra partecipante al Mondiale, facendo vedere buone cose all’interno della gara: possiamo fare meglio, ma sono sicuro che lo faremo”.