Wta 500 Linz 2024: gioia Errani e Paolini, trionfano nel doppio

Gioia per Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno trionfato oggi nel torneo di doppio del Wta 500 di Linz 2024. Sul cemento dell’Austria baci e abbracci, e tanti sorrisi soprattutto, per l’emiliana e la toscana, che hanno sbaragliato la concorrenza in questa settimana in duo alla TipsArena per poi alzare al cielo il titolo sull’indoor veloce austriaco. In particolare, in quella che da coppia è stata la loro terza finale, la trentaseienne di Massa Lombarda e per la ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana si sono imposte col punteggio di 7-5 4-6 10-7, in un’ora e 36 minuti di gioco, sulla statunitense Nicole Melichar-Martinez e sull’australiana Ellen Perez, che partivano come prime favorite del seeding, già di scena nelle ultime Finals di Guadalajara.