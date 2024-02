Calcio femminile, Serie A: Roma vince in casa e trova la tripletta contro la Juventus

La Roma trova la vittoria contro la Juventus per 3-1 nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A femminile. Le padrone di casa si portano in vantaggio al minuto 21, con Giuliani che non sbaglia dalla lunetta. Le giallorosse consolidano il vantaggio nel secondo tempo, con il 2-0 firmato da Viens al 63′ e Linari che trova il 3-0 al 69′. Sul finale le bianconere accorciano le distanze con Thomas, che trova il gol al 92′.