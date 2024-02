Real Madrid-Atletico Madrid oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid, valevole per la ventitreesima giornata di Liga 2023/2024. Per la terza volta in meno di un mese, le due squadre si affrontano, peraltro nella terza location diversa dopo Riyad e lo Stadio Civitas Metropolitano, e nella terza competizione diversa dopo Supercoppa e Copa del Rey. Se nelle due precedenti occasioni si è andati ai supplementari, al Bernabeu non sarà possibile e il derby si deciderà dunque nei 90 minuti. Blancos determinati ad allungare a +4 sul Girona; colchoneros chiamati a tenere il passo del Barcellona e a tenere a debita distanza l’Athletic Bilbao quinto. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma oggi, domenica 4 febbraio, alle ore 21:00. Diretta sulla piattaforma Dazn.