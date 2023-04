Wta 500 Charleston 2023: a Jabeur il titolo, Bencic paga la stanchezza

E’ Ons Jabeur a conquistare il titolo al torneo Wta 500 di Charleston 2023. Sulla terra rossa americana la forte giocatrice tunisina, numero cinque del mondo, si è imposta in due set molto combattuti su Belinda Bencic: punteggio finale di 7-6(6) 6-4 dopo oltre due ore di gioco, con la svizzera, numero undici del ranking, che ha evidentemente pagato la stanchezza. L’elvetica, infatti, aveva dovuto fare gli straordinari poche ore prima, giocando contro la statunitense Pegula la sua semifinale rinviata ieri per maltempo. Più fresca invece la sua avversaria, che ha dunque potuto fare affidamento a una tenuta fisica migliore.

Nel primo set in apertura Jabeur subisce subito il break e così Bencic serve nel decimo game, dopo una serie di servizi tenuti agevolmente da entrambe, per il primo set: la tunisina trova però il controbreak una volta finita con le spalle al muro, rimette tutto in piedi e si vede persino annullare cinque set point nel dodicesimo gioco. Si va al tie-break, due set point per Bencic di cui uno col servizio, Jabeur è eccezionale e li cancella entrambi prima di vincere 8-6. A livello psicologico è un macigno per la svizzera, che nel secondo set si spegne e subisce tre break. Va detto che anche la sua rivale cala di molto al servizio e ci sono due break subiti, ma soprattutto le tre palle break nel game decisivo, il decimo, in cui riesce però in extremis a spuntarla la nordafricana, che vince così un altro titolo.