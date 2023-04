Liga 2022/23: Molina e Hermoso trascinano l’Atletico. Il Vallecano cede per 2-1

Quinta vittoria consecutiva per l’Atletico Madrid che porta a quota 17 le vittorie in campionato. La formazione di Simeone si è imposta per 2-1 sul campo del Vallecano nella 28esima giornata di Liga 2022/23. I padroni di casa tornano invece alla sconfitta e fissano la nona posizione a quota 37.

Doppio vantaggio già nella prima frazione di gioco, è Molina al 22esimo ad aprire le marcature: l’esterno numero 16 aggancia il pallone sul limite dell’area e lascia partire un mancino imprendibile per Dimitrievski. Passano solo due minuti prima che arrivi il raddoppio, ancora un difensore a segno, questa volta è il turno di Hermoso. Lo spagnolo arriva bene di testa sul corner battuto in area da Carrasco, decisiva la sua insaccata e 2-0 a fine primo tempo. La seconda frazione inizia male per i padroni di casa, l’arbitro su segnalazione del VAR trasforma il giallo per Lejeune in espulsione, biancorossi in dieci al 62esimo. Poi le grandissime occasioni per Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo sbaglia prima a due passi dalla porta, e poi dalla distanza calciando con poca precisione largo oltre il palo sinistro. Arriva a cinque minuti dalla fine il gol per il Vallecano: Garcia arriva bene su un pallone e conclude dalla lunga distanza, pallone che si insacca perfettamente all’angolino basso di destra spiazzando Oblak. Una rete che non compromette il finale di partita, la formazione di Madrid mantiene il vantaggio e porta a casa i tre punti.