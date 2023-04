Boxe, Mondiale supergallo: a Tapales i titoli Wba e Ibf

È il filippino Marlon ‘Nightmare’ Tapales a conquistare i titoli mondiali Wba e Ibf dei pesi supergallo, battento l’ormai ex campione in carica: l’uzbeko Murodjon Akhmadaliev. In Texas, sul ring del Tech Port di San Antonio, Tapales si è imposto ai punti in 12 riprese, con verdetto non unanime: 115-113, 115-113, 110-118 i punteggi dei cartellini dei tre giudici. Lo stesso Tapales, in passato, era già stato campione mondiale, per la Wbo, nella categoria inferiore, quella dei pesi gallo.