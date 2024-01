Wta 500 Brisbane 2024: Sabalenka raggiunge in finale Rybakina

Sono andate in archivio le semifinali del Wta 500 di Brisbane 2024. Prosegue il torneo dominato dalle prime due teste di serie, Sabalenka (1) e Rybakina (2). La numero 2 e 4 del mondo hanno battuto nelle rispettive partite Azarenka, numero 8 del tabellone, e Noskova. La 25enne di Minsk ha dominato l’esperta 34enne lasciandole solo sei game con il punteggio di 6-2 6-4. Primo set immacolato con nessuna palla break concessa e due break maturati nelle uniche due occasioni concesse da Azarenka. Nel secondo parziale, la vincitrice di Australian Open 2023 concede tre palle break, ma riesce a togliere la battuta all’avversaria nel decimo e ultimo game del set. In finale sarà sfida a Rybakina, che nella notte ha spazzato via 6-3 6-2 la numero 35 del mondo in poco più di un’ora di gioco. La kazaka domina sia il primo che il secondo set, concedendo tre palle break nel quarto game del secondo parziale, e una nell’ottavo game sempre del secondo. Domani, alle 5 di mattina ora italiana, l’atto finale. Entrambe arrivano all’ultima partita senza aver perso un set, Sabalenka con due soli servizi persi, Rybakina senza battute perse.